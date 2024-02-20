Adıyaman’da yaşayanlar Cuma günü dikkat

AKEDAŞ tarafından Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“22 Şubat Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Hasan Tütün Mahallesi 56, Vadi, İbrahim Tuğsuz sokaklar ile Besni üniversitesi ve Selvi Mehmet Erdemoğlu Besni Yurdu ile Özel trafolu müşterilere,

22 Şubat Perşembe günü 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Yaylakonak Beldesi, Çokpınar, Ahmet Hoca, Büyük kırıklı, Şerefli, Ataköy, Ulubaba, Dardağan, Göztepe,Kuşakkaya, Karaağaç, Uzunköy,Yazıbaşı, Çamyurdu köyleri ile Nemrut GES, Güney Nova GES, Perre GES, Zahir GES, YKS GES ve Özel trafolu müşterilere,

23 Şubat Cuma günü 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Adıyaman İli Merkez İlçesine bağlı Saftekstil, Ziyaret Payamlı,Doğar GES, Akar(KORUKÖY) HES, Gora GES,Goran GES, Roges GES, Pirin GES, Nemrut GES, Deniz GES, Tolga GES, Değişim GES, Sima GES, Yerte GES, Yaman GES, Bulut GES, Cendere GES, Doğu GES, ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere,

23 Şubat Cuma günü 10.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Palanlı, Koru,Taşgedik, Ormaniçi, Esence, Çamlıca, Dağkuyucak,Varlık, Ağaçkonak, Kayatepe, Koçalı, Bağlıca, Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı,Mestan, Kavak Köyleri,Çamlıca Köyü mevkiindeki Mermer işletmeleri, Sersu Şişeleme Tesisleri, Giba Hafriyat ile Özel trafolu müşterilere,

23 Şubat Cuma günü 10.20 ila 10.30 saatleri arasında Merkez İlçeye bağlı Palanlı, Koru,Taşgedik, Ormaniçi, Esence, Çamlıca, Dağkuyucak,Varlık, Ağaçkonak, Kayatepe, Koçalı, Bağlıca, Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı,Mestan, Kavak Köyleri,Çamlıca Köyü mevkiindeki Mermer işletmeleri, Sersu Şişeleme Tesisleri, Bulam HES, Giba Hafriyat ve Çelikhan İlçesine bağlı tüm mahalleleri ile Recep, Yağızatlı, Fatih, Körelifan, İzci, Karaçayır, Karagöl,Korucak, Köseuşağı,Mutlu, Taşdamlar, Yeşilyayla Köyü ile bağlıları, Sersu Su İşletmesi ile Özel trafolu müşterilere,

24 Şubat Cumartesi günü 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Altınşehir Mahallesi Konteyner kent ve Güçlü Tekstil bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”