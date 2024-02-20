Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Kaza sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülümser Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 EAA 186 plakalı elektrikli motosiklet ile O.K. yönetimindeki 44 ACE 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı