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Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

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Malatya’da otomobil ile elektrikli motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı mask
Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Kaza sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülümser Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 EAA 186 plakalı elektrikli motosiklet ile O.K. yönetimindeki 44 ACE 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Şub 2024 - 13:47 Malatya- Asayiş

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