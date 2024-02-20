Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülümser Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 EAA 186 plakalı elektrikli motosiklet ile O.K. yönetimindeki 44 ACE 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.