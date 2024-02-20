Malatya’da aranan 35 şahıs yakalandı

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği 13 Şubat 2024 ile 20 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, hakkında yakalanma kararı bulunan çeşitli suçlardan 35 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre kasten öldürme suçundan 15 yıl, bina İçinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay, yağma suçundan 5 yıl, hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay, silahla yağma suçundan 4 yıl 2 ay, basit yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçundan 3 yıl 9 ay gibi toplam 20 ayrı cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalanmış ve cezaevine teslim edildi.

Kaynak: BÜLTEN