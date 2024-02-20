Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!

Son dönemde ehliyet sınavlarına katılmak istemeyen kişiler yerine sınava giren joker şirketlerin sayısında artış olduğu görülüyor. Bu dolandırıcılık yöntemiyle jokerler, sürücü adayına kendilerini benzetip onun yerine sınava girerek ehliyet sınavını geçmesini sağlıyor. Yeni çipli kimlik kartları üzerinden parmak izi doğrulaması yapılarak ehliyet alımlarında olası sahtecilik işlemleri tarih olacak.

“BİR YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR”

Ehliyet alımı için adayların kurslara katılımların ardından teorik sınava girmesi sonrasında da direksiyon sınavına girerek başarı sağlaması gerekiyor. Direksiyon sınavından korkan ya da yazılı sınavı geçemeyeceğini düşünen kişiler joker şirketlere başvurabiliyor. Bu noktada 6114 sayılı ÖSYM Hizmetleri Kanunu'nun 10’uncu maddesine göre başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

“KİMLİK DOĞRULAMA CİHAZLARININ KULLANIMI ELZEM HALE GELECEK”

Bazı açıklamalarda bulunan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta konu ile ilgili şu şekilde konuştu:

“Ehliyet sahibi olma konusunda sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesi hayati önem taşıyor. biOnay olarak, ehliyet alımlarında sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini ve yolların güvenli olmasını sağlayacak teknolojiye sahibiz. Kimlik doğrulama cihazımızla güvenliği ön planda tutarak karşılaşılacak risklerin minimize edilmesine imkân tanıyoruz. Önümüzdeki süreçte ehliyet alımlarında ve kimlik doğrulamanın yapıldığı her yerde kimlik doğrulama cihazlarının kullanımı elzem hale gelecek. Bu noktada kurumların, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları üzerinden kimlik doğrulama cihazları temin etmeleri gerekiyor. Bakanlık onaylı Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcısı (KDHS) olan biOnay ile TSE onaylı yerli üretim kimlik doğrulama cihazlarımızı tüm kurumlara anahtar teslim olarak, yerinde kurulum ve eğitim vererek sağlıyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN