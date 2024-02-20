20 Şub 2024 - 11:59- Gündem G:

Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde sınava girmeden ehliyet vadeden “joker” şirketlerin sayısında artış olduğu tespit edildi. Yeni çipli kimlik kartları ve parmak izi doğrulama ile ehliyet alımlarında olası sahtecilik işlemleri tarih olacak. Yeni çipli kimlik kartları üzerinden parmak izi doğrulaması yapılarak ehliyet alımlarında olası sahtecilik işlemleri tarih olacak.

Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi! mask
Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!
Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde ehliyet sınavlarına katılmak istemeyen kişiler yerine sınava giren joker şirketlerin sayısında artış olduğu görülüyor. Bu dolandırıcılık yöntemiyle jokerler, sürücü adayına kendilerini benzetip onun yerine sınava girerek ehliyet sınavını geçmesini sağlıyor. Yeni çipli kimlik kartları üzerinden parmak izi doğrulaması yapılarak ehliyet alımlarında olası sahtecilik işlemleri tarih olacak.

Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!

“BİR YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR”

Ehliyet alımı için adayların kurslara katılımların ardından teorik sınava girmesi sonrasında da direksiyon sınavına girerek başarı sağlaması gerekiyor. Direksiyon sınavından korkan ya da yazılı sınavı geçemeyeceğini düşünen kişiler joker şirketlere başvurabiliyor. Bu noktada 6114 sayılı ÖSYM Hizmetleri Kanunu'nun 10’uncu maddesine göre başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!

“KİMLİK DOĞRULAMA CİHAZLARININ KULLANIMI ELZEM HALE GELECEK”

Bazı açıklamalarda bulunan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta konu ile ilgili şu şekilde konuştu:

“Ehliyet sahibi olma konusunda sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesi hayati önem taşıyor. biOnay olarak, ehliyet alımlarında sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini ve yolların güvenli olmasını sağlayacak teknolojiye sahibiz. Kimlik doğrulama cihazımızla güvenliği ön planda tutarak karşılaşılacak risklerin minimize edilmesine imkân tanıyoruz. Önümüzdeki süreçte ehliyet alımlarında ve kimlik doğrulamanın yapıldığı her yerde kimlik doğrulama cihazlarının kullanımı elzem hale gelecek. Bu noktada kurumların, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları üzerinden kimlik doğrulama cihazları temin etmeleri gerekiyor. Bakanlık onaylı Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcısı (KDHS) olan biOnay ile TSE onaylı yerli üretim kimlik doğrulama cihazlarımızı tüm kurumlara anahtar teslim olarak, yerinde kurulum ve eğitim vererek sağlıyoruz.”
Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!
 
Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!
 
Ehliyet sınavlarında yeni dönem Yolun sonu geldi!

Kaynak: BÜLTEN

# Ehliyet sınavları, son dakika Ehliyet sınavları, son dakika direksiyon sınavı, direksiyon sınavı son dakika

20 Şub 2024 - 11:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL