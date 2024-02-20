İnşaat sektörü nasıl ayağa kalkacak?

TÜİK’in ocak ayı verilerini yorumlayan Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir; “Ekonomik büyüme, tüketici güveni, enflasyon oranları ve faiz oranları gibi faktörler sektörün ivmesini büyük oranda etkiliyor. Bu noktada sektörün doğru stratejiler ve teşviklerle hacminin artırılabileceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı rakamlarına göre; Türkiye genelinde ocak ayında 80 bin 308 konut satıldı ve konut satışlarında en yüksek paya sahip şehir İstanbul oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 olurken yabancılara yapılan konut satışlarında Antalya ilk sırada yer aldı.

“BAŞLATILAN PROJELER SEKTÖRÜN BÜYÜME İVMESİNİ HIZLANDIRACAKTIR”

Türkiye’nin stratejik konumu, turizm potansiyeli, genç nüfusu ve dinamik ekonomisi nedeniyle büyüme potansiyeline inandıklarını belirten Murat Özdemir, inşaat sektörünün ülkemizin kalkınmasında belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizerek

“Ocak ayında toplamda 80 binin üzerinde konut satışı gerçekleşirken konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. TÜİK’in ocak ayı istatistiklerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre bir düşüş görülse de genel perspektifte değerlendirdiğimizde sektörün hareketleneceğini öngörüyoruz. Mevcut şartlar göz önüne alındığında ortada büyük bir kentsel dönüşüm potansiyelinin olduğu da dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde eski yapıların yenilenmesi ve modern altyapının oluşturulması için başlatılan projeler sektörün büyüme ivmesini hızlandıracaktır. Ayrıca yabancı yatırımcılar, satışlar ve devletin uygulayabileceği teşvikler de inşaat endüstrisindeki büyümenin bir parçası olacaktır. Bu noktada düşük maliyetli ve uzun vadeli yeni konut kredisinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Biz de Siltaş Yapı olarak iş dünyasındaki 40 yılı aşkın deneyimimizle sektörün potansiyeline hizmet edecek projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu yıl için üç yeni projeyi gündemimize aldık, hedefimiz en kısa sürede devam eden projelerimizi tamamlamak ve eş zamanlı olarak yeni projelerimizle sektörün büyümesinde aktif rol almak”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN