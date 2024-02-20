20 Şub 2024 - 11:06 - Siyaset

“Şikâyetlerinizi 31 Mart’ta sandığa yansıtacaksınız”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Vatandaşımız, ‘CİMER’e yazdık bir cevap gelmiyor, sorun çözülmüyor’ diyor. Malatya, CİMER’e en fazla şikâyet yazılan birinci il, ikinci sırada Adıyaman geliyor. Biz diyoruz ki, siz CİMER’e ne kadar yazarsanız yazın, sizin o şikâyetlerinizi kimse görmüyor, şikâyetlerinizi 31 Mart’ta sandığa yansıtacaksınız.”