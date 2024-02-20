Yeniden Refah Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Eser’in seçim irtibat bürosu düzenlenen törenle açıldı. Törene vatandaşlar da katıldı.
“ŞİMDİ TEKRARDAN YUVAYA DÖNDÜLER”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Bana diyorlar ki, ‘İşte Süleyman Başkan, AK Parti‘den size geçiş yaptı, belediye başkan adayı oldu.’ Bende onlara diyorum ki, zaten AK Partililer de Refah Partisinden gitmişlerdi, şimdi tekrardan yuvaya döndüler”
İfadelerinde bulundu.
Törende konuşan Yeniden Refah Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Eser,
“Her şeyin en güzeli Darendeli için getirilecek. Darende’yi beraber idare edeceğiz. Benim kapım sonuna kadar açıktır. Yine, birlikte Darende’yi yöneteceğiz. Darende’yi yaşanır hale, ekonomik olarak güçlü hale getireceğiz”
dedi.
“CİMER’E EN FAZLA ŞİKÂYET YAZILAN BİRİNCİ İL MALATYA”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Vatandaşlarımız, her yerde derdini anlatıyor. Vatandaşımız, ‘CİMER’e yazdık bir cevap gelmiyor, sorun çözülmüyor’ diyor. Malatya, CİMER’e en fazla şikâyet yazılan birinci il, ikinci sırada Adıyaman geliyor. Biz diyoruz ki, siz CİMER’e ne kadar yazarsanız yazın, sizin o şikâyetlerini kimse görmüyor, şikâyetlerinizi 31 Mart’ta sandığa yansıtacaksınız. 31 Mart’ta oylarınızı Yeniden Refah Partisine vererek sandıklardan Yeniden Refah Partisi’ni birinci çıkarın. Ondan sonra ne diyecek hükümet? ‘Malatya‘da gerçekten bir sıkıntı varmış, biz şimdiye kadar Malatyalılar dinlememişiz, onların istediği adayları göstermemişiz, biz şimdiye kadar Malatyalıların dertleriyle ilgilenenleri aday göstermemişiz ve bugün şikâyetlerini sandığa yansıttılar.’ diyecekler”
şeklinde konuştu.
“BİR GÜN OLSUN MALATYA’YI TERK ETMEDİM”
Yapılan törende bazı açıklamalarda bulunan Bilal Yıldırım şunları söyledi:
“Darendeliler biliyorlar ki, Bilal Yıldırım Darende’nin öz evladıdır. 6 Şubat depremlerinden sonra bir gün olsun Malatya’yı terk etmedim. O gün bugündür Malatya’mızı karış karış, sokak sokak, ev ev gezip insanlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenerek dışarıdan ithal aday getiriyorlar. Yıllarca Malatya’yı görmemiş, Malatya’ya gelmemiş, depremde sizlerle beraber olmamış, depremin ikinci günü eksi 22 derece soğukta bulunmamış bir belediye başkan adayı getiriyorlar. Darendeliler bunlara 31 Mart'ta derslerini verecek mi? 31 Mart’ta hem Darende’de, hem Malatya’da Yeniden Refah Partisi’ne rekor oy verecek miyiz? Biz, sizlere en güzel hizmeti getireceğiz. Bunların derdi hizmet getirmek değil, bunların derdi koltukta oturmaktır. Ama bizim derdimiz size hizmet etmektir.”
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.