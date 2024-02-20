20 Şub 2024 - 11:01 - Gündem

Yalınkaya Mahallesi’nde mutluluk

Yalınkaya Mahallesi’nde mayıs ayında inşaatına başlanan 31 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Muhtar Ali Taçgün, 61 hak sahibinden 31’inin anahtarlarını teslim aldığını kaydetti. Taçgün, “Konutların tesliminden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, AFAD İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda gerçekten çok yoğun bir çalışma ile burayı bitirdik” dedi.