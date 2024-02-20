Yalınkaya Mahallesi’nde mutluluk

Malatya’da 6 Şubat tarihli depremlerde evini kaybeden hak sahibi vatandaşlar geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kura çekimi ile evlerine kavuştular. Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi’nde de 31 hak sahibi konutlarının anahtarlarını aldı. Yalınkaya Mahallesi’nde deprem sonrası yaşanılan sıkıntılar hakkında bilgi veren Muhtar Ali Taçgün, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.
Mahallelerinde 31 hak sahibinin evlerine kavuştuğuna vurgu yapan Muhtar Taçgün, emeği geçenlere teşekkür etti.
“GERİYE 30 HAK SAHİBİMİZ KALDI”
Deprem konutlarının inşaatına 2023 yılının mayıs ayında başladıklarını kaydeden Muhtar Taçgün,
“6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yalınkaya Mahallesi’nde 140 hanemizin sorun ve sıkıntıları oldu. Vatandaşlarımıza yeterince çadır veya konteyner temin edilemedi. O süreçte barınma ile ilgili sorunlar oldu. Daha sonra mayıs ayında Yalınkaya Mahallesi Hanolar Sokak’ta deprem konutlarının inşaatına başladık 61 hak sahibimize ilk etapta 31 konut yapıldı. Bu 31 konutun hepsi 17 Şubat 2024 tarihinde yapılan kura çekimi sonucunda dağıldı. Geriye 30 hak sahibimiz kaldı. Bunun yanında 20’ye yakında yerinde dönüşüm talebi var. Bununla ilgili henüz bir çalışma olmadı”
şeklinde konuştu.
“ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Çok yoğun bir çalışma ile kısa sürede deprem konutlarının inşaatını tamamladıklarını dile getiren Muhtar Taçgün,
“Konutların tesliminden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, AFAD İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda gerçekten çok yoğun bir çalışma ile burayı bitirdik. Darısı da 2. Etap konutlarının yapımına. 2. etaba daha başlanmadı, kurası çekilen 31 konutun anahtar teslimi yapıldı ama bazı eksiklikleri var. Kimisi sıva aşamasında kimisinin altyapısı duruyor, elektrik-su problemleri var. Bunlarda mayıs-haziran gibi ancak biter gibi gözüküyor. İnşaat firması bu çalışmalar bittikten sonra kinci etaba geçelim diyorlar”
ifadelerin e yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.