Onlarda direniyor zamlar durdurulamıyor

6 Şubat depremlerinin üzerin den bir yıl geçse de verdiği hasar ve yarattığı mağduriyetler devam ediyor. Deprem sonrası fırıncı esnafların yaşadığı sorun ve sıkıntılar hakkında bilgi veren Malatya Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Apak, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

Depremlerin ardından esnafların giderlerinin çoğaldığını belirten Apak, ekmek fiyatlarının ise aynı kaldığını kaydetti.

“EKMEĞİN FİYATI AYNI”

Ekmek yapımında kullanılan malzemelerin hepsinde serbest piyasa ekonomisi olduğunu söyleyen Apak, “Depremlerle birlikte esnafın gideri çoğaldı, işçilik maliyetleri arttı. Un fiyatları çok zamlandı. Eskiden 50 kilosunu 500 liraya aldığımız un şu anda 670 lira. Buna rağmen ekmek aynı durumda fiyatlar yükselmiyor. Mayanın fiyatı yükseldi, odun yükseldi bütün kalemler yükseliyor ama ekmeğin fiyatı aynı. Bütün kalemler serbest piyasa ekonomisidir, ekmeğe gelince serbest piyasa ekonomisi olmuyor” şeklinde konuştu.

“FIRINCILIK BİR KÜLTÜRDÜR”

Birçok esnaf gibi fırıncılarında sahipsiz olduğunu dile getiren Apak, “Şu anda bütün kalemlerin zamlanması e ekmeğin fiyatının aynı kalması nedeni ile gelir gider dengesizliği var. Deprem sonrası yer temininde fırıncı esnafları sıkıntı yaşadı. Fırıncılara herhangi bir hibe verilmedi, bütün esnaflara konteyner verildi fırıncılar yine muaf tutuldu, fırıncıya verilmedi. Fırıncılık bir kültürdür. Malatya kültüründe olmazsa olmazdır. Milletimizin adeta mutfağı halindedir her şey fırında pişer ama fırıncı devletten hiçbir teşvik almadı şu anda KOSGEB’den dolayı yatırılan para dahi verilmedi bir kısım esnaf aldı bir kısmı halen 3 aydır bekliyor. Esnaf bir mağdursa fırıncı iki mağdur. Fırıncılar da sahipsiz” ifadelerine yer verdi.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)