Aluçlu’dan dikkat çeken Yazıhan Arguvan ve Malatya fayı açıklaması

Bölgenin hareketli olduğunu ve dün meydana gelen depremlerden endişe edilmemesi gerektiğini belirten İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, Doğanşehir merkezli depremin 6 Şubat depreminin artçısı olduğunu kaydetti. Aluçlu, “Bu bölgede çeşitli depremler olacak. Önemli olan bizim Malatya fayı üzerinde yani Yazıhan'a ya da Arguvan'a doğru bir deprem meydana gelirse o zaman öncü olma ihtimali söz konusu olursa biz buna Malatya fayının ana depremi geliyor diyebiliriz. Şu an bu iki depremin artçı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Doğanşehir ve Yeşilyurt merkezli depremlerin artçı depremler olduğunu vurgulayan Aluçlu, Yazıhan ya da Arguvan'a doğru bir deprem meydana gelirse bu depremlerin öncü depremler olabileceğinin altını çizdi.

“ARTÇI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Dün meydana gelen depremlerin daha önce deprem oluşturan faylarda meydana geldiğini söyleyen Aluçlu,

“Dün saat 13.23’te Kandilli'nin verilerine göre Söğüt-Doğanşehir'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Saat 14.18’deki depremin ise Bostanbaşı-Yeşilyurt bölgesinde 2.7 büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor. Bunlar bizim daha önce deprem oluşturan fayların olduğu yerlerde meydana geldi. Biri Doğanşehir’de, Doğu Anadolu fayı ile Malatya fayının kesişme noktasının olduğu yerde meydana geldi. Sürgü ve Doğanşehir bölgesi tam bir çatalın bulunduğu yerde olduğu için bu daha önce olan depremin yani 6 Şubat'taki depremin artçısı gibi duruyor. Saat 14.18’de olan deprem 2.7 büyüklüğündeydi. Bu da Bostanbaşı-Yeşilyurt bölgesinde olduğu için bu da Yeşilyurt fayı üzerinde meydana gelen bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan endişe etmemize çok gerek yok. Daha önce söylediğimiz gibi zaten bölge hareketli şu anda. Bu bölgede çeşitli depremler olacak. Önemli olan bizim Malatya fayı üzerinde yani Yazıhan'a ya da Arguvan'a doğru bir deprem meydana gelirse o zaman öncü olma ihtimali söz konusu olursa biz buna Malatya fayının ana depremi geliyor diyebiliriz. Şu an bu iki depremin artçı olduğunu düşünüyorum”

şeklinde konuştu.

“ÇOK NET SÖYLEYEMEYİZ”

Malatya’da deprem riskinin fazla olduğunu dile getiren Aluçlu,

“Malatya'nın etrafında 3 ana fay var. Bu faylar zaman zaman deprem üretiyor. Şu an beklediğimiz en büyük tehlike diyebileceğimiz fay Malatya fayı. Bu fay üzerinde bir deprem olma ihtimali var. Bu fay uzun yıllar deprem üretmedi ama normal süresini aştı şu anda. Deprem üretme periyodunun süresini aşmış durumda. Yaklaşık 150 yıl geçmiş durumda. Ayrıca Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden de buraya enerji transferi söz konusu oldu. Bu bölgede deprem riski çok fazla. Bölgemizi etkileyecek başka faylar daha var. Palu ile Bingöl arası var. Artı Erzincan'la Bingöl arası var. Yani bölgemiz üç deprem bekliyoruz diye ifade edebileceğimiz bir durumda. Burada hep fayı konuşuyoruz ama esas konuşmamız gereken bizim hasarlı binalarımızın ne olacağı. Meydana gelecek yeni depremlerde bu binaların depreme karşı nasıl davranış göstereceğini çok net söyleyemeyiz. Çünkü gözlemsel yapılan raporlamalarda net bir veri elimizde olmadığı gibi bir de çok farklı değişiklikler oldu. Yani ağır hasardan az hasarlıya dönen binalar oldu. Bu binaların gerçek durumunu bilmediğimiz için sıkıntımız daha da büyük. Orta hasarlı binalar burada daha çok ön plana çıkıyor. Orta hasarlı binaların mutlaka performans analizlerinin yapılıp bundan sonra olacak depremlere karşı deneysel sonuçlar çerçevesinde bilimsel verilerle güçlendirilmesi ya da yıkılmasını öneriyoruz. O yüzden bir an önce hasarlı binalarda oturmaktan artık kaçınmak durumundayız. Gözlemsel yapılan raporlarının çok da inandırıcı olmadığını söyleyebiliriz”

ifadelerine yer verdi.

“PERFORMANS ANALİZİNE BAKMAMIZ GEREKİYOR”

“Bu artçı depremler binamızın hasar durumunu değiştirme potansiyeline sahip olabilir” diyen Aluçlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“ Zaten hasarlı olan bir binada 4 ve üzeri depremler ekstra hasarların oluşmasına sebebiyet verebilir. Bu sarsıntılar ve depremlerde sağlam zemindeki binamız farklı etkilenecektir. Sağlam olmayan zemindeki binamız daha fazla etkilenecektir. Bir binanın güçlendirilmesi veya yıkılması içinde performans analizine bakmamız gerekiyor. Performans analizinde zemin etüdü yapılıyor. Binanın betonunun kalitesine bakılıyor. İçerisindeki donatılara, bu donatılar projesine uygun olarak yerine yerleştirilip yerleştirilmediğine bakılıyor. Bu veriler toplandıktan sonra o binanın güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine ancak bu zaman karar verebiliriz.”