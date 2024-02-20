Niğde yarın dikkat

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kızılca Köyü; Cami Mevkii bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burhan Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi, Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasaköy Köyü’ne,
Yarın 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.