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Niğde yarın dikkat

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MEDAŞ tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Niğde yarın dikkat mask
Niğde yarın dikkat
Niğde yarın dikkat
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Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Niğde yarın dikkat

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kızılca Köyü; Cami Mevkii bölgelerine,

Niğde yarın dikkat

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burhan Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Niğde yarın dikkat

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Orhanlı Beldesi, Fatih Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasaköy Köyü’ne,

Niğde yarın dikkat

Yarın 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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20 Şub 2024 - 10:45 Niğde- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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