Kayseri ve Kahramanmaraş için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Aşağı, Subaşı mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Memiş Özdal Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşterilere, Akçakoyunlu, Karabıyıklı, Beşçeşme, Sultanlar Mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Yalak, İkizpınarıi Yapılıpınar, Kavaktepe ve Beştepe Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Darıovası, Kabaklar, Çuhadarlı, Alanlı, Gökgedik Mahalleleri ile Ayşepınarı, Efirağızlı, Köklü Mahalleleri Bir Kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.