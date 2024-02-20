Bakan Işıkhan Malatya’da

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, rektörler ve AK Parti belediye başkanları adayları tarafından karşılanan Bakan Işıkhan daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.
Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Vali Yazıcı tarafından günün anısına Bakan Işıkhan’a hediye takdim edildi. Hediye takdiminin ardından valilik makamına geçildi. Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Işıkhan, şehirdeki son durum hakkında Vali Yazıcı’dan bilgi aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.