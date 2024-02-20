20 Şub 2024 - 10:37 - Gündem

Bakan Işıkhan Malatya’da

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, rektörler ve AK Parti belediye başkanları adayları tarafından karşılanan Bakan Işıkhan daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.