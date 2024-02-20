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Bakan Işıkhan Malatya’da

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Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, rektörler ve AK Parti belediye başkanları adayları tarafından karşılanan Bakan Işıkhan daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Işıkhan Malatya’da mask
Bakan Işıkhan Malatya’da
Bakan Işıkhan Malatya’da
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Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, rektörler ve AK Parti belediye başkanları adayları tarafından karşılanan Bakan Işıkhan daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Işıkhan Malatya’da

Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Vali Yazıcı tarafından günün anısına Bakan Işıkhan’a hediye takdim edildi. Hediye takdiminin ardından valilik makamına geçildi. Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Işıkhan, şehirdeki son durum hakkında Vali Yazıcı’dan bilgi aldı.

Bakan Işıkhan Malatya’da
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20 Şub 2024 - 10:37 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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