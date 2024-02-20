- Sağlık

20 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

20 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ATALAN ECZANESİ BATTALGAZİ

 BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK

ÖZNUR ÇALIK ECZANESİ BATTALGAZİ

İZZETİYE MAHALLESİ, MÜCELLİ CADDESİ, YAKINCI OĞLU İŞ MERKEZİ, 6/2, YEŞİL SİNEMA KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ANADOLU ECZANESİ BATTALGAZİ

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ

24 SAAT AÇIK

UTKU ECZANESİ YEŞİLYURT

YAŞAM MERKEZİ ARKASI, HAVA LOJMALARI GİRİŞİ, NEŞVEM CAFE KARŞISI

24 SAAT AÇIK

GÜNGÖR ECZANESİ YEŞİLYURT

FAHRİ KAYAHAN BP PETROL KARŞI GİRİŞİ, ÇARŞI MARKET YANI, GÜNGÖR CADDESİ, KARAKAVAK

24 SAAT AÇIK”

 

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20 Şub 2024 - 10:35 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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