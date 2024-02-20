20 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
20 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ATALAN ECZANESİ BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK
ÖZNUR ÇALIK ECZANESİ BATTALGAZİ
İZZETİYE MAHALLESİ, MÜCELLİ CADDESİ, YAKINCI OĞLU İŞ MERKEZİ, 6/2, YEŞİL SİNEMA KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ANADOLU ECZANESİ BATTALGAZİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ
24 SAAT AÇIK
UTKU ECZANESİ YEŞİLYURT
YAŞAM MERKEZİ ARKASI, HAVA LOJMALARI GİRİŞİ, NEŞVEM CAFE KARŞISI
24 SAAT AÇIK
GÜNGÖR ECZANESİ YEŞİLYURT
FAHRİ KAYAHAN BP PETROL KARŞI GİRİŞİ, ÇARŞI MARKET YANI, GÜNGÖR CADDESİ, KARAKAVAK
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.