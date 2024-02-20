Yeşilyurt Yazıhan Hekimhan Darende Battalgazi dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Ayvalı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy, Orduzu, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı, Karahan mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Akbaba Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Samanköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız, mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’ne,
Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.