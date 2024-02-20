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Malatya'da gece saatlerinde 2 deprem

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Malatya'da gece saatlerinde hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak bildirdi. Ayrıca az önce 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Malatya'da gece saatlerinde 2 deprem mask
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Malatya'da gece saatlerinde hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak bildirdi. Ayrıca az önce 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Malatya'da gece saatlerinde hissedilir bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 2.8 olarak, AFAD ise 3.0 olarak bildirdi.

AFAD verilerine göre saat 00.11'de meydana gelen deprem Battalgazi merkezliydi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan saat 00.43'te Darende merkezli 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.
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20 Şub 2024 - 01:00 Malatya- Gündem

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