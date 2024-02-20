Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Malatya’da kaç kişi tek başına yaşıyor? Çevre illerde durum ne? Malatya’nın yalnızlık yüzdesi kaç?
Haritaları Seviyorum’un paylaştığı ve Muhammet Ali Odabaş’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak hazırladığı harita, Türkiye’nin yalnızlık yüzdelerini ortaya çıkardı.
Buna göre, Türkiye'nin en yalnız ili Gümüşhane (%30,3) oldu. Türkiye’nin en az yalnız ili ise %11,3 ile Batman oldu. Türkiye'nin genel ortalaması da %19,4 şeklinde.
MALATYA’NIN YÜZDE 18’İ YALNIZ
Malatya’da ise durum ortalamanın biraz altında. Malatya’da tek başına yaşayanların oranı yüzde 18 şeklinde.
ÇEVRE İLLERDE DURUM
Malatya’nın çevre illerinde durum şöyle:
Elazığ yüzde 19
Adıyaman yüzde 12
Kahramanmaraş yüzde 14
Sivas yüzde 21
Tunceli yüzde 30
Erzincan yüzde 25
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.