Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Malatya’da kaç kişi tek başına yaşıyor? Çevre illerde durum ne? Malatya’nın yalnızlık yüzdesi kaç?

Haritaları Seviyorum’un paylaştığı ve Muhammet Ali Odabaş’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak hazırladığı harita, Türkiye’nin yalnızlık yüzdelerini ortaya çıkardı.

Buna göre, Türkiye'nin en yalnız ili Gümüşhane (%30,3) oldu. Türkiye’nin en az yalnız ili ise %11,3 ile Batman oldu. Türkiye'nin genel ortalaması da %19,4 şeklinde.

MALATYA’NIN YÜZDE 18’İ YALNIZ

Malatya’da ise durum ortalamanın biraz altında. Malatya’da tek başına yaşayanların oranı yüzde 18 şeklinde.

ÇEVRE İLLERDE DURUM

Malatya’nın çevre illerinde durum şöyle:

Elazığ yüzde 19

Adıyaman yüzde 12

Kahramanmaraş yüzde 14

Sivas yüzde 21

Tunceli yüzde 30

Erzincan yüzde 25