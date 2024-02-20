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Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Malatya’da kaç kişi tek başına yaşıyor? Çevre illerde durum ne? Malatya’nın yalnızlık yüzdesi kaç?

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Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?
Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Malatya’da kaç kişi tek başına yaşıyor? Çevre illerde durum ne? Malatya’nın yalnızlık yüzdesi kaç?

Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

Haritaları Seviyorum’un paylaştığı ve Muhammet Ali Odabaş’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak hazırladığı harita, Türkiye’nin yalnızlık yüzdelerini ortaya çıkardı.

Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

Buna göre, Türkiye'nin en yalnız ili Gümüşhane (%30,3) oldu. Türkiye’nin en az yalnız ili ise %11,3 ile Batman oldu. Türkiye'nin genel ortalaması da %19,4 şeklinde.

Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

MALATYA’NIN YÜZDE 18’İ YALNIZ

Malatya’da ise durum ortalamanın biraz altında. Malatya’da tek başına yaşayanların oranı yüzde 18 şeklinde.

Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?

ÇEVRE İLLERDE DURUM

Malatya’nın çevre illerinde durum şöyle:
Elazığ yüzde 19
Adıyaman yüzde 12
Kahramanmaraş yüzde 14
Sivas yüzde 21
Tunceli yüzde 30
Erzincan yüzde 25

Malatya’nın yüzde kaçı yalnız?
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20 Şub 2024 - 00:32 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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