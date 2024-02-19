Kura sırası Adana ve Diyarbakır’da

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği deprem bölgesinde hak sahipleri için kura çekimi devam ediyor. Bu kapsamda yarın Adana ve Diyarbakır’da kuralar çekilecek.
DİYARBAKIR’DA 1423 KONUT TESLİM EDİLECEK
Bu kapsamda AFAD tarafından yapılan açıklamada,
“Devlet-millet birlikteliği ile yaraları sarıyor; afetzede vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Diyarbakır ilimizde yapımı hızla devam eden 6 bin 887 konutun ilk etabı olan 1.423 konut İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor”
denildi.
Kuralar, saat 13.00’te Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde çekilecek.
ADANA'DA 1589 KONUT TESLİM EDİLECEK
Adana için yapılan açıklamada ise,
“Devlet-millet birlikteliği ile yaraları sarıyor; afetzede vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Adana ilimizde yapımı hızla devam eden 3 bin 326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor”
ifadeleri aktarıldı.
Kuralar saat 12.00’de Yüreğir Kültür Merkezi’nde çekilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.