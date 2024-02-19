- Asayiş

Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi.

Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı mask
Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi.

Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye altın girişi yapılacağı duyumunun alınması üzerine jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Jandarma, külçe altın, kaçak külçe altın, Hakkari Valiliği, Şüpheli, gözaltı

19 Şub 2024 - 23:38 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL