Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye altın girişi yapılacağı duyumunun alınması üzerine jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.
Yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.