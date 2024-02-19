Kaçak 22 kilo altın ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada kaçak 22 kilo külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye’ye altın girişi yapılacağı duyumunun alınması üzerine jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan 22 adet 24 ayar birer kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı