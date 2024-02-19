Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Doğanşehir 4.3'lük depremle sarsıldı!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 12.23 sularında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 17 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19302147/son-dakika-dogansehir-43luk-depremle-sarsildi



Müşteri yokluğu çeken esnaf çaresiz

Depremlerin ardında Sümer Park’ta bulunan Yöresel Ürünler Pazarı’nda hizmet vermeye başlayan peynirci esnafı yeni yerinde ticari faaliyetlerine devam ediyorlar. Vatandaşları yeni peynirciler pazarına davet eden esnaflar müşteri bekliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19303147/musteri-yoklugu-ceken-esnaf-caresiz



Büyükşehir Belediyesine yeni kadro atamaları

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı, Şubat ayı dördüncü birleşimi bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalar meclis kararıyla kabul edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19304177/buyuksehir-belediyesine-yeni-kadro-atamalari



Malatya Kuzey Çevre Yolu hakkında çarpıcı açıklamalar Zemini riskli ve deprem tehlikesi var

Zemini çürük olan Malatya Kuzey Çevre Yolu bittiğinde neler olacağını tek tek sıralayan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Zemini çok kötü olan Malatya Kuzey Çevre Yolu ve yakınına yapılacak yapılaşmalar gelecekte olacak depremlerden çok çok zarar görecektir” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19283571/malatya-kuzey-cevre-yolu-hakkinda-carpici-aciklamalar-zemini-riskli-ve-deprem-tehlikesi-var



Malatyalılar bu fırsatı kaçırmayın! Son başvuru tarihi 4 Mart

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünce sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu. 19 Şubat 2024 sayılı Resmi Gazete ilana göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve diğer tüm merak edilen sorular haberimizde.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19300208/malatyalilar-bu-firsati-kacirmayin-son-basvuru-tarihi-4-mart



Şimdi 3 minaresi de yarım

Malatyalı olmayıp şehre yeni gelenlerin merak ettiği konuların başında şehir merkezinde bulunan Yeni Camii’nin yarım minaresi geliyor. İşte Yeni Cami ve yarım minaresini hikayesi. Malatya’da şehir merkezinde bulunan 3 minaresi olan ve bu minarelerinden birinin yarım olduğu Yeni Cami’nin şimdi tüm minareleri yarım.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19306099/simdi-3-minaresi-de-yarim



Tarım alanı konut alanına mı dönüştürüldü?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, bazı tarım alanları ve ibadet alanları konut alanlarına dönüştürüldü, konut dışı kentsel alanlar açılması ve kültürel tesis alanlarının kurulması meclis kararıyla kabul edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19305855/tarim-alani-konut-alanina-mi-donusturuldu



3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

Malatya’da bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki Doğanşehir depremine ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem Doğanşehir Fayı üzerinde” dedi. Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Çöşnük Fayı’nın uç kısmı” diye yorumda bulundu. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise Akçadağ’a doğru olan bir kısma işaret etti. İşte 3 uzman ismin yorumu…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19307820/3-ayri-uzman-ayri-faylari-isaret-etti-cosnuk-mu-dogansehir-mi-akcadag-mi



Malatya’da göktaşı mı görüldü?

Malatya’da bu akşam saatlerinde gökyüzünde görüldüğü iddia edilen renkli bir ışık merak uyandırdı. Bu anlara şahit olanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kısa sürede ilgi odağı oldu. Bazı kullanıcılar ise o anlara ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı. Batman, Diyarbakır, Muş, Van gibi şehirlerde de göktaşını görenlerin olduğu ifade edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19308120/malatyada-goktasi-mi-goruldu