19 Şub 2024 - 22:50 - Siyaset

Yıldırım: “Malatya 6 Şubat’ta da bir yıl sonra da soğukta”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Deprem konutları ortada yok, milletvekilleri ortada yok, belediye başkanları ortada yok, kura çekilmiş asıl hak sahipleri ortada yok. Ama Malatyalılar var olduklarını 31 Mart günü sandıklarda gösterecekler” dedi.