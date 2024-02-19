Yıldırım: “Malatya 6 Şubat’ta da bir yıl sonra da soğukta”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Deprem konutları ortada yok, milletvekilleri ortada yok, belediye başkanları ortada yok, kura çekilmiş asıl hak sahipleri ortada yok. Ama Malatyalılar var olduklarını 31 Mart günü sandıklarda gösterecekler”
dedi.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, partililerle birlikte Battalgazi bölgesinde Çöşnük Mahallesi’nde, Yeşilyurt bölgesinde ise Dilek Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilal Yıldırım,
“Bizleri muhabbetle karşılayıp desteklerini belirten tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler bu şehrin serdengeçtileriyiz. Bizler bu şehrin sokaklarında büyüyen gençleriyiz. Malatya bizim evimiz, evimize hep birlikte sahip çıkacağız. Yeniden Refah Partisi, Malatya’nın her köşesinde seçime hazır”
dedi.
“ÇİLE ÇEKTİRE ÇEKTİRE KURA ÇEKTİLER”
Bilal Yıldırım,
“1 yılda yapmaları gereken evin ancak yüzde 7.5’ini olan, ancak inşaatları tam bitmemiş olan 6 bin 181 konutun kurasını çekebildiler. Malatyalılara çile çektire çektire kura çektiler. Çektikleri kuralar soru işaretleriyle dolu. Ağır hasarlı evi yıkıldığı halde kuraya dahil edilmeyen vatandaşlarımız var. Kurumlara giden vatandaşımıza net bir cevap verilmiyor. Kura sonuçlarının listesini kamuoyuna açıklasınlar. Bunu her gün soracağız, her gün hatırlatacağız. Malatyalılar 6 Şubat günü de soğuktaydı, Malatyalılar 1 yıl sonra da soğukta. Deprem konutları ortada yok, milletvekilleri ortada yok, belediye başkanları ortada yok, kura çekilmiş asıl hak sahipleri ortada yok, hükümet Malatya’da ortada yok. Yeniden Refah Partisi meydanlarda. Ama Malatyalılar var olduklarını 31 Mart günü sandıklarda gösterecekler”
ifadelerini kaydetti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.