Bakan Işıkhan yarın Malatya’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın Malatya’da olacak. Bakan Işıkhan, şehirde bazı temaslarda bulunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın (20 Şubat Salı) Malatya’da olacak.

Bugün Elazığ’da olan Işıkhan’ın yarın Malatya’da olması bekleniyor. Işıkhan, ilk olarak Malatya Valiliği ziyaretinde bulunacak.

Daha sonra Kongre ve Kültür Merkezi’nde STK’lar ile buluşacak olan Bakan Işıkhan’ın Malatya ile ilgili merak edilenleri açıklaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak Malatya’da bir fabrikayı (Fetih Tekstil) ziyaret edecek.