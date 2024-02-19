Bakan Işıkhan yarın Malatya’da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın Malatya’da olacak. Bakan Işıkhan, şehirde bazı temaslarda bulunacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın (20 Şubat Salı) Malatya’da olacak.
Bugün Elazığ’da olan Işıkhan’ın yarın Malatya’da olması bekleniyor. Işıkhan, ilk olarak Malatya Valiliği ziyaretinde bulunacak.
Daha sonra Kongre ve Kültür Merkezi’nde STK’lar ile buluşacak olan Bakan Işıkhan’ın Malatya ile ilgili merak edilenleri açıklaması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak Malatya’da bir fabrikayı (Fetih Tekstil) ziyaret edecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.