Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0

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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Muçi’nin pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy’un çaprazdan sert şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

23. dakikada Muçi’nin ceza sahası yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Slowik soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

49. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda top savunmadan sekerek arka direğe açıldı. Arka direkte topu önünde bulan Semih Kılıçsoy’un vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ardından savunma topu kornere gönderdi.

49. dakikada sağdan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Rashica, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte hareketlenen Semih Kılıçsoy, kafasının ucuyla dokunarak topu ağlara yolladı. 1-0

64. dakikada Masuaku’nun sol kanattan ortasında top savunmanın müdahalesiyle ceza yayına açıldı. Ceza yayı üzerinde Al-Musrati’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Slowik soluna yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Rashica’dan pası alan Muçi’nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Slowik topu çıkardı. Pozisyonun devamında kaleciden seken topa hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson (Demir Ege Tıknaz dk. 90+3), Rashica (Ghezzal dk. 81), Muçi (Salih Uçan 86), Cenk Tosun (Aboubakar dk. 80), Semih Kılıçsoy (Zaynutdinov dk. 90+3)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Amartey, Worrall, Muleka

Teknik Direktör: Fernando Santos

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Aydoğdu, N’zonzi, Prip (Oğulcan Ülgün dk. 81), Cicaldau, Ethemi (Ndao dk. 68), Çikalleshi (Sambou dk. 68)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Hadebe, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 49), Cenk Tosun (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Semih Kılıçsoy, Muçi (Beşiktaş)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı