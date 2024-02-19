Kavgada hayatını kaybeden kişinin katil zanlıları tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde Batuhan Ünlü (27) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tartışma esnasında bir şahıs tüfekle Ünlü'yü karnından vurdu. Ağır yaralanan Ünlü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. adlı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgada hayatını kaybeden Batuhan Ünlü'nün, tüfeğin kabzası ile vurmaya çalışırken silahın ateş aldığı iddia edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.