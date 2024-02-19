10 aranan kişi yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 18 Şubat tarihinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, 486 kişi, 226 araç ve 171 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 3 araç trafikten men edilirken, aramalarda 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 106 adet captagon, 12 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet ecstasy ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucunda, farklı suçlardan aranan kişilerin yakalanmasıyla ilgili yasal işlemler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı