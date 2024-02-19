Captagon ve esrar operasyonu: 494 hap ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada 494 adet Captagon hap ve 0,50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında araçta bulunan A.Ş. ve T.S. isimli şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.