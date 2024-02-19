19 Şub 2024 - 22:10 - Asayiş

Captagon ve esrar operasyonu: 494 hap ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada 494 adet Captagon hap ve 0,50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.