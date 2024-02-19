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Captagon ve esrar operasyonu: 494 hap ele geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada 494 adet Captagon hap ve 0,50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Captagon ve esrar operasyonu: 494 hap ele geçirildi mask
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada 494 adet Captagon hap ve 0,50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Captagon ve esrar operasyonu: 494 hap ele geçirildi

Operasyon kapsamında araçta bulunan A.Ş. ve T.S. isimli şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Dörtyol, Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonu, Şüpheli

19 Şub 2024 - 22:10 - Asayiş

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