6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 2012 yılı adli yargı yazılı yarışma sınavına hazırlanan ve örgüt ile bağlantılı olduğu belirlenen farklı üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan şahısların örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı