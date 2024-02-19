6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, 2012 yılı adli yargı yazılı yarışma sınavına hazırlanan ve örgüt ile bağlantılı olduğu belirlenen farklı üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan şahısların örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.