- Gündem

Hazine ararken jandarmaya yakalandılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi, karşılarından jandarmayı buldu. tarihi eser arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Hazine ararken jandarmaya yakalandılar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi, karşılarından jandarmayı buldu. Ttararihi eser arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Hazine ararken jandarmaya yakalandılar

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Kocareis köyünde ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda yürüttükleri çalışmada kayalık bir bölgede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstü yakaladı. Hazine hayali ile kazı yapan şahıslar ise bir anda karşılarında jandarma ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Şahıslarla birlikte 1 adet elektronik metal el detektörü, kazıda kullanılan kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi malzemeler de ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bartın, ormanlık alan, hazine, Jandarma, Tarihi eser, suç, gözaltı, Kocareis köyü

19 Şub 2024 - 22:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL