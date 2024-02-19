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Sesten rahatsız oldu, komşusunu öldürdü

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

Sesten rahatsız oldu, komşusunu öldürdü mask
Sesten rahatsız oldu, komşusunu öldürdü
Sesten rahatsız oldu, komşusunu öldürdü
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki şahıs, yüksek ses sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü.

Sesten rahatsız oldu, komşusunu öldürdü

Olay, Konuralp Mahallesi 2034. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (65) ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir’i yatağa bağlı babasının gözleri önünde silahla vurdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sesten rahatsız oldu, komşusunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Şub 2024 - 22:00 - Gündem

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