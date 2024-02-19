Erzincan’da arama faaliyetleri durduruldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri heyelan riski nedeniyle durduruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

“Heyelan riski yoğunlaştı. Risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk”

dedi.

Erzincan’da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine ara verdiklerini söyledi. Bakan Bayraktar,

“Heyelan riski yoğunlaştı. Risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk. Heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız burada. Şu anda heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız ona çalışıyoruz. Heyelan riski kalktığı anda toprağın aktarılmasıyla ilgili süreci başlatacağız”

diye konuştu.



İçişleri Bakanı Yerlikaya ise,

“Hem Sabırlar bölgesindeki arama faaliyeti hem de Mannan Ocağı'nın yukarıdaki alanlarda an be an ölçümler yapılıyor. Sabırlar Deresi’nin üstünde duran kitlenin bir bölümünün maalesef stabil değil. Aktif olduğunu gördük. Her iki sırtta aktif olan 'ben buradayım' diyen olumsuzluğunu göz önünde bulunduruyoruz. Dün akşam itibariyle durdurduk. Defalarca oraya gidildi. Hem sahada hem bilgisayar ekranında çalışıldı”

sözlerini aktardı.