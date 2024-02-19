Malatya’da bu akşam saatlerinde gökyüzünde görüldüğü iddia edilen renkli bir ışık merak uyandırdı. Bu anlara şahit olanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kısa sürede ilgi odağı oldu. Bazı kullanıcılar ise o anlara ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı. Batman, Diyarbakır, Muş, Van gibi şehirlerde de göktaşını görenlerin olduğu ifade edildi.

Malatya’da meteor mu görüldü? Malatya’da göktaşı mı görüldü? Malatya’da bu akşam saatlerinde gökyüzünde görüldüğü iddia edilen renkli bir ışık merak uyandırdı.



(Sosyal medyada göktaşı düşüşüne ait olduğu iddia edilen ve paylaşılan görüntü)

İŞTE O ANLARA ŞAHİT OLANLAR

Bu anlara şahit olanların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kısa sürede ilgi odağı oldu. Bazı kullanıcılar ise şunları kaydetti:

“Malatya’da göktaşı düştü gören var mı, yeşil bayağı büyük bir şeydi.”

“Malatya’da düşen göktaşını gördünüz mü?”

“Göktaşı yine düştü gören oldu mu?”

“Göktaşı düşüşünü gördüm, o nasıl bir şeydi yahu!”

“Malatya’da geçen seferiyle hemen hemen aynı saatlerde denk geldi ilginç.”

“Malatya üzerinden bir göktaşı geçti.”

“Noluyor bugün ya! 2 deprem, bir göktaşı… Malatya kendine gel hele az sakin ol.”

“Bir günde iki deprem, bir göktaşı… Malatya hakkında anlatacaklarım bu kadar.”

“Memleketin yeri, göğü sakin durmuyor... Malatya”

“Türkiye semasında Doğu Anadolu Bölgesi göktaşı meteor görülmüştür.”

Bu arada, Batman, Diyarbakır, Muş, Van gibi şehirlerde de göktaşını görenlerin olduğu ifade edildi.