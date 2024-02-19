TFF ve Kulüpler Birliği yayın ihalesi devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Levent'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Binası'nda bir araya gelerek çalışmalarına devam etti.
Toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ve Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gibi önemli isimler katıldı. Komisyon, 2024-2027 futbol sezonlarına ait Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları için yapılan teklifleri inceledi. İhale sürecinin detaylarına ilişkin TFF'den yapılan açıklamada, Saran Medya temsilcilerinin davet edilerek ilk görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi. İhale sürecinin 29 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.