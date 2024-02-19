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46 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

46 kaçak göçmen yakalandı mask
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

46 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-61’ ile Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19’u çocuk toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çanakkale, Ayvacık, Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmen, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi

19 Şub 2024 - 21:10 - Gündem

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