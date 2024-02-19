Gün batımı mest etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'deki gün batımı görenleri mest etti.

Hatay'da geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan yağışlı hava ara ara etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde gün batımı manzarası mest etti. Güneşin deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı