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Gün batımı mest etti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'deki gün batımı görenleri mest etti.

Gün batımı mest etti mask
Gün batımı mest etti
Gün batımı mest etti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur sonrasında Akdeniz'deki gün batımı görenleri mest etti.

Gün batımı mest etti

Hatay'da geçtiğimiz hafta cuma günü başlayan yağışlı hava ara ara etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde gün batımı manzarası mest etti. Güneşin deniz ve tekneler ile birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gün batımı mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Samandağ, Akdeniz, gün batımı

19 Şub 2024 - 21:08 - Yaşam

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