Ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. 58 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı