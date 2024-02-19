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Ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı

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Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı mask
Ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Karayoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. 58 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ambulans helikopter 58 yaşındaki hasta için havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Şub 2024 - 21:05 - Sağlık

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