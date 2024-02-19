Batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları 5. günde de devam ediyor

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battığı belirtilen kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulma çalışmaları, Bandırma Körfezi'nde 5. gününde de hız kesmeden sürüyor.

Bandırma merkezli 911 Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde yürütülen arama çalışmaları, Bandırma Körfezi'nde gün boyu devam etti. Ekipler, Karşıyaka ile Tatlısu Mahallesi arasındaki bölgeye odaklanarak deniz üzerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Ancak, yapılan çalışmalara rağmen kayıp mürettebatın bulunamamasıyla sonuç alınamadı. Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, 911 Arama Kurtarma Derneği'nin önümüzdeki günlerde arama faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı