Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen Şafak S. (39), 15 yıllık eşi Elif S.'ı tartışma sonrası tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Polisin uzun süren kovalamacası sonucunda takside yakalanan Şafak S. ve taksi şoförü gözaltına alındı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Elif S.'ın hayati tehlikesi devam ederken, bilgilere göre Elif S., daha önce eşinin şiddetinden kaçarak kadın sığınma evine sığınmıştı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı