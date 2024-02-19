- Gündem

Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Erzurum'un Palandöken ilçesinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen Şafak S. (39), 15 yıllık eşi Elif S.'ı tartışma sonrası tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı mask
Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı
Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzurum'un Palandöken ilçesinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen Şafak S. (39), 15 yıllık eşi Elif S.'ı tartışma sonrası tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı

Polisin uzun süren kovalamacası sonucunda takside yakalanan Şafak S. ve taksi şoförü gözaltına alındı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Elif S.'ın hayati tehlikesi devam ederken, bilgilere göre Elif S., daha önce eşinin şiddetinden kaçarak kadın sığınma evine sığınmıştı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Cezaevi firarisi, eşini tabanca ile vurduktan sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Erzurum, Palandöken, cezaevi firarisi, tartışma, yaralı, gözaltı, soruşturma

19 Şub 2024 - 20:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL