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3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

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Malatya’da bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki Doğanşehir depremine ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem Doğanşehir Fayı üzerinde” dedi. Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Çöşnük Fayı’nın uç kısmı” diye yorumda bulundu. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise Akçadağ’a doğru olan bir kısma işaret etti. İşte 3 uzman ismin yorumu…

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı? mask
3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?
3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?
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Malatya’da bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki Doğanşehir depremine ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem Doğanşehir Fayı üzerinde” dedi. Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Çöşnük Fayı’nın uç kısmı” diye yorumda bulundu. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise Akçadağ’a doğru olan bir kısma işaret etti. İşte 3 uzman ismin yorumu…

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

Malatya’da bugün meydana gelen depremler vatandaşı tedirgin etti. Önce sabah saatlerinde bir sarsıntı yaşandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 12.23’te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 17.7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin saat 12.23’te, Doğanşehir’in Söğüt Mahallesi’nde yerin 5.7 kilometre altında, 4.1 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

14.18’DE İKİNCİ DEPREM

Bugün saat 14.18’de Malatya'da ikinci bir deprem hissedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 14.18’de meydana gelen depremin merkez üssü Malatya-Yeşilyurt-Bostanbaşı olarak açıklandı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD verilerine göre ise depremin Merkez üssü Yeşilyurt olarak verilirken, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

NACİ GÖRÜR’DEN YORUM

Doğanşehir’de yaşanan depreme ilişkin konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Malatya, Doğanşehir-Söğüt’te 4,1 deprem oldu. Deprem Doğanşehir Fayı üzerinde. Son zamanlarda depremlerin batıya, yani Doğanşehir ve Malatya faylarına doğru kayması bu yörenin 6 Şubat’tan sonra yüklenmiş olabileceğini gösteriyor”

dedi.

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

MEHMET ÖNAL ÇÖŞNÜK FAYI’NI İŞARET ETTİ

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal ise,

“Bugün Soğut- Malatya'da olan 4.1 büyüklüğündeki deprem Çöşnük Fayı’nda oldu. Artçı bir deprem. Korkmayın”

dedi.

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

Önal’a Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’ün,

“Hocam Çöşnük değil, Doğanşehir Fayı ila Akçadağ Segmenti arasında kalan kısa bir parçada oldu”

demesi üzerine, Önal şu cevabı verdi:

“Kandilli haritasını büyütüp bakarsak 4.1 büyüklüğündeki deprenin Doğanşehir'e yakın Çöşnük Fayı’nın uç kısımlarında olduğunu görürsün.”
3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

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19 Şub 2024 - 20:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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