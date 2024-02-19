3 yaşındaki çocuğa içki içirip şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı

Mersin'de bir kadın, 3 yaşındaki kızına içki içirip şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada çocuğa içki içirilmesine dair görüntülerin yayılmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis, olayı araştırmaya başladı. Çocuğunun adı ise M.Ö. olarak belirlendi. Kadın gözaltına alınırken, 3 yaşındaki M.Ö. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yurda yerleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuğun elindeki bira şişesini ağzına götürmesi ve şiddet görüntülerinin yer alması tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı