3 yaşındaki çocuğa içki içirip şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı

Mersin'de bir kadın, 3 yaşındaki kızına içki içirip şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sosyal medyada çocuğa içki içirilmesine dair görüntülerin yayılmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis, olayı araştırmaya başladı. Çocuğunun adı ise M.Ö. olarak belirlendi. Kadın gözaltına alınırken, 3 yaşındaki M.Ö. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yurda yerleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuğun elindeki bira şişesini ağzına götürmesi ve şiddet görüntülerinin yer alması tepki çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.