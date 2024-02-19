Deprem bölgesinde müzik kurslarıyla psikolojik destek sağlıyor

MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu liderliğinde, depremin psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde konteynır kentte müzik kursu başlatıldı.

"Bağlama ve eğitim bizden, öğrenmek sizden" projesi kapsamında açılan kursa Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ve birçok vatandaş katıldı. Onurlu, açılış konuşmasında, depremzedeler için geçici müzik kursları düzenleyeceklerini belirterek, müzisyenlerin eğitim vererek istihdam edileceğini ve depremzedelere normal hayata dönüşlerinde destek olacaklarını ifade etti. Kaymakam Kaya ise emeği geçenlere teşekkür ederken, 25 öğrenciye saz hediye edildiğini ve proje kapsamında 11 ilde benzer kursların düzenleneceğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı