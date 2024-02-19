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83 araç trafikten men edildi

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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 83 araç trafikten men edildi.

83 araç trafikten men edildi mask
83 araç trafikten men edildi
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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 83 araç trafikten men edildi.

83 araç trafikten men edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Bin 266 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitiminin verildiği ifade edilen açıklamada,

“16 bin 746 araç kontrol edildi, 559 sürücü ve araca 1.116.283 TL idari para cezası uygulandı, 83 araç trafikten men edildi”

denildi.

83 araç trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Jandarma, araç, Trafik, Trafik güvenliği, Eğitim, Van valiliği

19 Şub 2024 - 19:53 - Gündem

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