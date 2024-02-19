Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 83 araç trafikten men edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri yapıldığı belirtildi. Bin 266 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitiminin verildiği ifade edilen açıklamada,
“16 bin 746 araç kontrol edildi, 559 sürücü ve araca 1.116.283 TL idari para cezası uygulandı, 83 araç trafikten men edildi”
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.