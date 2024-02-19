Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor

Mardin'de altın işlemeciliğiyle tanınan Sultan Aydemir, kentte altın takı talebinin hala yüksek olduğunu belirtiyor.

30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Aydemir, atölyelerinde geleneksel ve modern yöntemlerle çalışarak yoğun talebi karşılıyor. Özellikle Mardin'e özgü yöresel takıların üretildiği atölyede, müşterilerden olumlu tepkiler alınıyor.

Burma bileziklerin bölgede en çok tercih edilen takılar arasında olduğunu aktaran Aydemir, altının insanlar için güvenli liman olduğunu ve düğünlerde sıkça tercih edildiğini vurguluyor. Mardinli kadınların özellikle altın takıları çok sevdiğini ve büyük bir rağbet gösterdiğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı