- Ekonomi

Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor

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Mardin'de altın işlemeciliğiyle tanınan Sultan Aydemir, kentte altın takı talebinin hala yüksek olduğunu belirtiyor.

Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor mask
Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor
Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor
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Mardin'de altın işlemeciliğiyle tanınan Sultan Aydemir, kentte altın takı talebinin hala yüksek olduğunu belirtiyor.

Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor

30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Aydemir, atölyelerinde geleneksel ve modern yöntemlerle çalışarak yoğun talebi karşılıyor. Özellikle Mardin'e özgü yöresel takıların üretildiği atölyede, müşterilerden olumlu tepkiler alınıyor.

Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor

Burma bileziklerin bölgede en çok tercih edilen takılar arasında olduğunu aktaran Aydemir, altının insanlar için güvenli liman olduğunu ve düğünlerde sıkça tercih edildiğini vurguluyor. Mardinli kadınların özellikle altın takıları çok sevdiğini ve büyük bir rağbet gösterdiğini belirtiyor.

Geleneksel ve modern işlemeler yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, altın işlemeciliği, Sultan Aydemir, Altın, altın takı

19 Şub 2024 - 19:50 - Ekonomi

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