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Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'a bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldi.

Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi mask
Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi
Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'a bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldi.

Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi

İl protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Ziyaretinde AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililerle birlikte olan Bakan Işıkhan, esnafla samimi bir sohbet gerçekleştirerek taleplerini dinledi.

Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Vedat Işıkhan, Elazığ, ziyaret, Esnaf, Prof. Dr. Erol Keleş

19 Şub 2024 - 19:45 - Yaşam

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