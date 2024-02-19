Bakan Işıkhan, Elazığ'da esnafla buluştu: Talepleri dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'a bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldi.

İl protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Ziyaretinde AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve partililerle birlikte olan Bakan Işıkhan, esnafla samimi bir sohbet gerçekleştirerek taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı