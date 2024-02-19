19 Şub 2024 - 17:23 - Yaşam

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak çok merak edilen haftanın indirim kataloğunu sizler için derledik. İşte özellikle ev hanımlarını ilgilendiren indirimler. BİM Aktüel 20 Şubat 2024 kataloğunda yer alan ürünler şunlar…