- Yaşam

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

ABONE OL Google News Sayfamız

BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak çok merak edilen haftanın indirim kataloğunu sizler için derledik. İşte özellikle ev hanımlarını ilgilendiren indirimler. BİM Aktüel 20 Şubat 2024 kataloğunda yer alan ürünler şunlar…

BİM’den kaçırılmayacak indirimler mask
BİM’den kaçırılmayacak indirimler
BİM’den kaçırılmayacak indirimler
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak çok merak edilen haftanın indirim kataloğunu sizler için derledik. İşte özellikle ev hanımlarını ilgilendiren indirimler. BİM Aktüel 20 Şubat 2024 kataloğunda yer alan ürünler şunlar…

Torku kakaolu fındık kreması - 138,50 TL

Dolgulu kurabşye İzmir bombası - 27,50 TL

Fındıklı İsviçre Çikolatası - 33,50 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Çokoprens Ülker - 29,00 TL

Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata - 49,00 TL

Omo Toz Deterjan 9 kg - 319,00 TL

Bingo Yumuşatıcı 5 L - 105,00 TL

Bebek Bezi Aylık Paket - 239,00 TL

Elektronik Ayak Törpüsü - 289,00 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Titreşimli Silikon Yüz Yıkama Aleti - 349,00 TL

Naturalove Buz Küresi - 78,50 TL

İspanyol Paça Kadın Tayt - 179,00 TL

Makyaj Çantası - 110,00 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Dream Air Mum 100 g - 65,00 TL

Kadın Slip - 62,50 TL

Yumoş Sprey - 49,75 TL

Uzaktan Kumandalı Led Ampul - 69,50 TL

Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı - 75 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li - 44 TL

Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü - 89 TL

Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı - 119 TL

Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Bardak 4'lü - 119 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm - 59 TL

Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 24 cm - 49 TL

Colorina Çerezlik 3'lü - 55 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Oval Ayaklı Organizer - 27,50 TL

Yuvarlak Tepsi - 44,50 TL

Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa 340 ml - 159 TL

LAV Vega Saklama Kabı 215 cc - 18,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc - 59 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı - 75 TL

Philips Süpürge - 4.499 TL

Toshiba Dijital Mikrodalga - 2.999 TL

Luxell XXL Fastfreyer - 2.499 TL

Onvo Dijital Çelik Kettle - 899 TL

Kiwi Buharlı Kırışık Giderici - 999 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü - 499 TL

Kiwi Baharat Öğütücü - 219 TL

Kiwi Standlı Blender - 799 TL

Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak - 6.999 TL

Kiwi IP Kamera - 599 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi - 235 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Katlanır Su Bidonu - 49 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL

Küçük Boy Abs Valiz - 499 TL

Casilli Termal Tayt - 99 TL

Çift Kişilik Battaniye - 279 TL

Tek Kişilik Battaniye - 239 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 429 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti - 349 TL

Kadın Fitilli Pantolon - 69 TL

BİM’den kaçırılmayacak indirimler

Erkek Kazak - 129 TL

Orta Boy Abs Valiz - 599 TL

Büyük Boy Abs Valiz - 699 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 199 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 149 TL

Flanel Yastık Kılıfı 2'li - 69 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL

Sök-Tak İş Makineleri - 59 TL

Şekilli Oyuncak Gözlükler - 39,50 TL

Bu ürünler 20 Şubat 2024 tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak

 

Kaynak: Haber Merkezi

# bim aktüel, son dakika BİM Aktüel, son dakika, son dakika indirim

19 Şub 2024 - 17:23 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL