BİM’den kaçırılmayacak indirimler

BİM’de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak çok merak edilen haftanın indirim kataloğunu sizler için derledik. İşte özellikle ev hanımlarını ilgilendiren indirimler. BİM Aktüel 20 Şubat 2024 kataloğunda yer alan ürünler şunlar…
Torku kakaolu fındık kreması - 138,50 TL
Dolgulu kurabşye İzmir bombası - 27,50 TL
Fındıklı İsviçre Çikolatası - 33,50 TL
Çokoprens Ülker - 29,00 TL
Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata - 49,00 TL
Omo Toz Deterjan 9 kg - 319,00 TL
Bingo Yumuşatıcı 5 L - 105,00 TL
Bebek Bezi Aylık Paket - 239,00 TL
Elektronik Ayak Törpüsü - 289,00 TL
Titreşimli Silikon Yüz Yıkama Aleti - 349,00 TL
Naturalove Buz Küresi - 78,50 TL
İspanyol Paça Kadın Tayt - 179,00 TL
Makyaj Çantası - 110,00 TL
Dream Air Mum 100 g - 65,00 TL
Kadın Slip - 62,50 TL
Yumoş Sprey - 49,75 TL
Uzaktan Kumandalı Led Ampul - 69,50 TL
Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı - 75 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li - 44 TL
Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü - 89 TL
Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı - 119 TL
Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Bardak 4'lü - 119 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 28 cm - 59 TL
Colorina Dik Kenarlı Salata Servis Kasesi 24 cm - 49 TL
Colorina Çerezlik 3'lü - 55 TL
Oval Ayaklı Organizer - 27,50 TL
Yuvarlak Tepsi - 44,50 TL
Benante Silikon Şapkalı Şekilli Kupa 340 ml - 159 TL
LAV Vega Saklama Kabı 215 cc - 18,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc - 59 TL
LAV Ayda Çay Bardağı 6'lı - 75 TL
Philips Süpürge - 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga - 2.999 TL
Luxell XXL Fastfreyer - 2.499 TL
Onvo Dijital Çelik Kettle - 899 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici - 999 TL
Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü - 499 TL
Kiwi Baharat Öğütücü - 219 TL
Kiwi Standlı Blender - 799 TL
Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak - 6.999 TL
Kiwi IP Kamera - 599 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi - 235 TL
Katlanır Su Bidonu - 49 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL
Küçük Boy Abs Valiz - 499 TL
Casilli Termal Tayt - 99 TL
Çift Kişilik Battaniye - 279 TL
Tek Kişilik Battaniye - 239 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti - 349 TL
Kadın Fitilli Pantolon - 69 TL
Erkek Kazak - 129 TL
Orta Boy Abs Valiz - 599 TL
Büyük Boy Abs Valiz - 699 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 199 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 149 TL
Flanel Yastık Kılıfı 2'li - 69 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 49,50 TL
Sök-Tak İş Makineleri - 59 TL
Şekilli Oyuncak Gözlükler - 39,50 TL
Bu ürünler 20 Şubat 2024 tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.