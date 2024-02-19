Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mukaddes Ağdalı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şükrüye Yaman’ın taziye adresi: Kenek Mahallesi, Battalgazi,
53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Alrajab’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
89 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Ayşe Söğütçü’nün taziye adresi: Elazığ,
0 yaşında vefat eden ve Bingöl Mezarlığına defnedilen Bebek Buluç’un taziye adresi: Bingöl”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.