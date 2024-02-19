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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mukaddes Ağdalı’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şükrüye Yaman’ın taziye adresi: Kenek Mahallesi, Battalgazi,

53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Alrajab’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

89 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Ayşe Söğütçü’nün taziye adresi: Elazığ,

0 yaşında vefat eden ve Bingöl Mezarlığına defnedilen Bebek Buluç’un taziye adresi: Bingöl”

 
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19 Şub 2024 - 17:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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