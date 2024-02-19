Şimdi 3 minaresi de yarım

3 Mart 1894 tarihinde Malatya’da Çelikhan-Gölbaşı (Erkenek) segmentinde gerçekleşen ve 7.1 büyüklüğündeki depremde büyük bir hasar alarak yıkılan Hacı Yusuf Cami’nin aynı yerinde inşa edilen Yeni Camii’nin depremlerle imtihanı bir türlü bitmedi.

Sultan 2. Abdülhamit ve halkın verdiği desteklerle yeniden inşa edilen camii 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde tekrar yıkıldı. Şu sıralar ismi belli olmayan bir iş insanı tarafından restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği Yeni Cami tekrar ayağa kalkarak Malatya’nın simgesi olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

YARIM MİNARENİN HİKAYESİ

1894 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan ve tekrar inşaatına başlanan cami 1913 tarihinde tekrar ibadete açıldı. Caminin inşaatı sırasında Hıristiyan bir ustanın minareden düşerek ölmesi nedeni ile minarenin inşaatı yarım bırakıldı.

14 Haziran 1964 tarihinde meydana gelen şiddetli depremde de cami büyük hasar görerek kubbe ve bazı duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş. Depremin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen cami 6 Şubat Kahramanmaraş merkezlerde tekrar yıkıldı.

ŞEREFELERİNDEN YUKARISI YOK

6 Şubat depremlerinde ciddi derecede hasar gören ve tekrar restore edilemeyeceği düşünülen cami de depremin ardından restorasyon çalışmaları tekrar başlatıldı. Üç minaresi bulunan ve bir minaresinin yarım olması nedeni ile görenlerin dikkatini çeken Yeni Camii’nin şimdilerde 3 minaresinin de şerefelerinden yukarısı yok.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)