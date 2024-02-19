- Gündem

Şimdi 3 minaresi de yarım

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatyalı olmayıp şehre yeni gelenlerin merak ettiği konuların başında şehir merkezinde bulunan Yeni Camii’nin yarım minaresi geliyor. İşte Yeni Cami ve yarım minaresini hikayesi. Malatya’da şehir merkezinde bulunan 3 minaresi olan ve bu minarelerinden birinin yarım olduğu Yeni Cami’nin şimdi tüm minareleri yarım.  

Şimdi 3 minaresi de yarım mask
Şimdi 3 minaresi de yarım
Şimdi 3 minaresi de yarım
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

3 Mart 1894 tarihinde Malatya’da Çelikhan-Gölbaşı (Erkenek) segmentinde gerçekleşen ve 7.1 büyüklüğündeki depremde büyük bir hasar alarak yıkılan Hacı Yusuf Cami’nin aynı yerinde inşa edilen Yeni Camii’nin depremlerle imtihanı bir türlü bitmedi.

Şimdi 3 minaresi de yarım

Sultan 2. Abdülhamit ve halkın verdiği desteklerle yeniden inşa edilen camii 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde tekrar yıkıldı. Şu sıralar ismi belli olmayan bir iş insanı tarafından restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği Yeni Cami tekrar ayağa kalkarak Malatya’nın simgesi olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Şimdi 3 minaresi de yarım

YARIM MİNARENİN HİKAYESİ

1894 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan ve tekrar inşaatına başlanan cami 1913 tarihinde tekrar ibadete açıldı. Caminin inşaatı sırasında Hıristiyan bir ustanın minareden düşerek ölmesi nedeni ile minarenin inşaatı yarım bırakıldı.

Şimdi 3 minaresi de yarım

14 Haziran 1964 tarihinde meydana gelen şiddetli depremde de cami büyük hasar görerek kubbe ve bazı duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş. Depremin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen cami 6 Şubat Kahramanmaraş merkezlerde tekrar yıkıldı.

Şimdi 3 minaresi de yarım

ŞEREFELERİNDEN YUKARISI YOK

6 Şubat depremlerinde ciddi derecede hasar gören ve tekrar restore edilemeyeceği düşünülen cami de depremin ardından restorasyon çalışmaları tekrar başlatıldı. Üç minaresi bulunan ve bir minaresinin yarım olması nedeni ile görenlerin dikkatini çeken Yeni Camii’nin şimdilerde 3 minaresinin de şerefelerinden yukarısı yok.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 

# Yeni cami, Malatya yeni cami, Yeni Cami yıkım, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Malatya deprem, Son dakika deprem, son dakika yıkım

19 Şub 2024 - 17:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL