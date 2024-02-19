Tarım alanı konut alanına mı dönüştürüldü?

Gündemin üçüncü maddesinde, Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi 245 ada 15 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Tarım Alanı" fonksiyonu olarak planlı olup söz konusu parselin " Gelişme Konut Alanı (Seyrek)" fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, yürürlükte bulunan imar planına ek nüfus yoğunluğu getirerek sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olması, kentsel gelişme alanlarının doluluğa ulaşmaması nedeniyle planlama bütünlüğü açısından sorun teşkil edeceğinden şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından plan değişikliği komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

İMAR PLANINDA REVİZYONA GİDİLDİ

Gündemin dördüncü maddesinde, Battalgazi İlçesi, Bulgurlu Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan imar planında,

“Battalgazi Belediye Meclisi'nin 07.01.2022 tarih ve 25 sayılı kararı ve ekli plan dosyası Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25. Maddesi; ‘(1) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. (2) İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak ilave imar planı yapılabilir.’ hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 25. Maddesine uygun hazırlandığı görülmüş olup, bahse konu 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının, Battalgazi Belediye Meclisi'nden geçtiği şekliyle kabul edilmesi, komisyonumuzca uygun görülmüştür”

ifadeleri yer alarak meclis kararıyla kabul edildi.

İBADET ALANI KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Gündemin beşinci maddesinde, Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği Mahallesi 2997 numaralı parsele ‘İbadet Alanı’ fonksiyonundan 'Orta Yoğunluklu Konut Alanı’ fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı, söz konusu bölgede planlı ‘İbadet Alanı’ fonksiyonlarının olması, geçmişten gelen planlarda parselin konut alanı fonksiyonuna sahip olması ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

KAMU HİZMET ALANI ÇOK FONKSİYONLU ALANA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Gündemin altıncı maddesinde, Battalgazi İlçesi Hacıabdi Mahallesi 589 ada 225 parsel ile Dernek Mahallesi 1043 ada 119 parselin "Kamu Hizmet Alanı" olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği, Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 05.02.2024 tarihli yazısı doğrultusunda, söz konusu alanda plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla, "Eğitim Tesis Alanı" kullanımında kalan 1043 ada 105 numaralı parselin bir kısmının "Kamu Hizmet Alanı" olarak, kaldırılan eğitim alanına eşdeğer olacak şekilde söz konusu 1043 ada 122 numaralı parselin "Eğitim Tesis Alanı" olarak, aynı parselin güneyinde yer alan tescil harici alanın ise "Park Alanı" olarak düzenlemelerini içeren nazım imar planı değişikliği komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

KONUT DIŞI KENTSEL ALAN AÇIKLACAK

Gündemin yedince maddesinde, Malatya ili Hekimhan ilçesi Yukarıgirmana Mahallesi 128 ada 23 nolu nazım imar planında "Konut Alanı (Az yoğun)" fonksiyonu olarak planlı olup söz konusu parselin bir kısmının "Konut Dışı Kentsel Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği nüfus artışına sebebiyet verecek yoğunluk artışı içermediğinden, bölgenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmasından dolayı ve plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olduğundan komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

TOKİ’YE AİT PARSEL YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

Gündemin sekizinci maddesinde, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait 140 ada 2 numaralı, 141 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde, 7542 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun doğrultusunda vaziyet planı ile yürütülen çalışmalara ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan nazım imar planı komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

KÜLTÜREL TESİS ALANI KURULACAK

Gündemin dokuzuncu ve onuncu maddesinde, Malatya ili Akçadağ ilçesi Çatalbahçe Mahallesi 123 Ada 10 numaralı parsel ile Dümüklü Mahallesi 105 Ada 76 numaralı parselin bulunduğu alana ilişkin yapılan nazım imar plan değişikliğinde bahsi geçen taşınmaz bölgedeki sosyal donatı ihtiyacını karşılamak amacıyla Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Nazım imar plan değişikliğinin, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonca uygun görüldü. Karar meclisin onayından geçti.