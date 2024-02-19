- Gündem

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti'nin 2024 yerel seçimleri için Battalgazi ilçesi belediye meclis üye adayları belli oldu. Bu seçimlerde, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm seçimlerde belediye meclis üyesi olarak görev yapan ve Battalgazi Belediye Meclisi'nde imar komisyonunda faaliyet gösteren Metin Mandal bu kez Battalgazi listesinde yer almadı

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı mask
Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı
Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti'nin 2024 yerel seçimleri için Battalgazi ilçesi belediye meclis üye adayları belli oldu. Bu seçimlerde, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm seçimlerde belediye meclis üyesi olarak görev yapan ve Battalgazi Belediye Meclisi'nde imar komisyonunda faaliyet gösteren Metin Mandal bu kez Battalgazi listesinde yer almadı.

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı

Mandal, emekli belediye işçisi ve sendikacı olarak tanınıyor. Yaklaşık 20 yıldır imar komisyonlarının değişmez ismi olarak dikkat çeken Metin Mandal, imar komisyonunda alakasız bir isim olduğu için hep eleştiri konusu oldu.

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı

Malatya gibi deprem bölgesi olan illerde ve tüm illerde imar komisyonunda adı geçen isimlerin uzman isimler olması bekleniyor.

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı

Battalgazi ilçesi için belirlenen AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 33 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 37 üye yer aldı.

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı

Listede, AK Parti’den Eyüp Sağlam, Ahmet Miraç Topal, Ahmet Fatih Kalaycıoğlu, Ramazan Ayhan, Nuh Boyraz, Nedim Çeker, Adil Demirel, Abdulvahap Şerefhanlı, Hacı Ali Tankız, Tarkan Bayram, Mustafa Karaman, Mehmet Kasar, Ebru İnanç, Muzaffer Karakuş, Mustafa Tercan, Abuzer Sarıtaş, Nurettin Sert, Numan Özcan, Sıddık Özdemir, Naim Özdemir, Halis Aydoğdu, Seyit Ahmet Taşır, Nurettin Dağ, Muhsin Öz, Hasan Van, Mehmet Uslu, Şükrü Avcu, Kenan Berk, Şükrü Gezen yer alırken; 

MHP’den Hacı Bedir Doğan, Şeyda Öztürk Aslan ve Kerem Yıldırım yer aldı. Kontenjan adayları ise Ali Ekici, İdris Boztaş, Tuncer Bulgurlu ve Metin Ünlü oldu.

Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı
 

# ak parti, Malatya ak parti, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediye Meclisi, Tarkan Bayram, Ahmet Miraç Topal, Eyüp Sağlam, Nuh Boyraz, Adil Demirel, Abdulvahap Şerefhanlı, Ahmet Fatih Kalaycıoğlu, Muzaffer Karakuş, Numan Özcan, Mustafa Karaman, Ramazan Ayhan, Hacı Ali Tankız, Mehmet Kasar, Ebru İnanç, Naim Özdemir, Halis Aydoğdu, Mustafa Tercan, Abuzer Sarıtaş, Sıddık Özdemir, Seyit Ahmet Taşır, Nurettin Dağ, Muhsin Öz, Hasan Van, Mehmet Uslu, Şükrü Avcu, Kenan Berk, Şükrü Gezen, Nedim Çeker, Nurettin Sert, Hacı Bedir Doğan, Şeyda Öztürk Aslan, Kerem Yıldırım, Ali Ekici, İdris Boztaş, Tuncer Bulgurlu, Metin Ünlü, MHP malatya

19 Şub 2024 - 16:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL