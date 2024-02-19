Battalgazi’de belediye meclis üye adayları belli oldu Eleştiri toplayan o isim listede yer almadı

AK Parti'nin 2024 yerel seçimleri için Battalgazi ilçesi belediye meclis üye adayları belli oldu. Bu seçimlerde, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm seçimlerde belediye meclis üyesi olarak görev yapan ve Battalgazi Belediye Meclisi'nde imar komisyonunda faaliyet gösteren Metin Mandal bu kez Battalgazi listesinde yer almadı.

Mandal, emekli belediye işçisi ve sendikacı olarak tanınıyor. Yaklaşık 20 yıldır imar komisyonlarının değişmez ismi olarak dikkat çeken Metin Mandal, imar komisyonunda alakasız bir isim olduğu için hep eleştiri konusu oldu.

Malatya gibi deprem bölgesi olan illerde ve tüm illerde imar komisyonunda adı geçen isimlerin uzman isimler olması bekleniyor.

Battalgazi ilçesi için belirlenen AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa belirlediği belediye meclis üye adayları listesinde, 33 meclis üyesi ve 4 kontenjan olmak üzere toplam 37 üye yer aldı.

Listede, AK Parti’den Eyüp Sağlam, Ahmet Miraç Topal, Ahmet Fatih Kalaycıoğlu, Ramazan Ayhan, Nuh Boyraz, Nedim Çeker, Adil Demirel, Abdulvahap Şerefhanlı, Hacı Ali Tankız, Tarkan Bayram, Mustafa Karaman, Mehmet Kasar, Ebru İnanç, Muzaffer Karakuş, Mustafa Tercan, Abuzer Sarıtaş, Nurettin Sert, Numan Özcan, Sıddık Özdemir, Naim Özdemir, Halis Aydoğdu, Seyit Ahmet Taşır, Nurettin Dağ, Muhsin Öz, Hasan Van, Mehmet Uslu, Şükrü Avcu, Kenan Berk, Şükrü Gezen yer alırken;

MHP’den Hacı Bedir Doğan, Şeyda Öztürk Aslan ve Kerem Yıldırım yer aldı. Kontenjan adayları ise Ali Ekici, İdris Boztaş, Tuncer Bulgurlu ve Metin Ünlü oldu.