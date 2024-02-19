- Yaşam

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

ABONE OL Google News Sayfamız

A101 indirim kataloğu yayınlandı. 22 Şubat 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğu, birçok farklı ürün ve markanın indirimlerini içermekte. Bu katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar…

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok! mask
Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!
Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!
+7
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

Toshiba 55' Ultra HD QLED Android Tv 19.999 TL

Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Toshiba 43' UHD Android Tv 10.999 TL

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL

Kiwi El Blender Seti 649 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere 26 cm 349 TL

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL

Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL

Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL

Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL

Cam Servis Tabağı 28 cm 34,90 TL

Cam Kase Çeşitleri 7,90 TL

Paşabahçe Gastroboutique Kase 6'lı 119 TL

Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 44,90 TL

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

Cam Pipet 6'lı 24,90 TL

Baharatlık ve Limon Sıkacağı 14,90 TL

Hascevher Ezme Granit Tava 26 cm 199 TL

Hascevher Ezme Granit Tencere 24 cm 349 TL

Cem Delux Basık / Derin Tencere 349 TL

Cem Delux Tava 199 TL

Çelik Termos 450 ml 279 TL

Termos 1,2 Litre 129 TL

Deco Trend Saklama Kabı 59,90 TL

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

Üölü yuvarlak Saklama Kabı 59,90 TL

Pratik Basmalı Rondo 149 TL

Manuel Kollu Rende 279 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı Seti 3'lü 49,90 TL

Karma Sunum Tepsisi 39,90 TL

Tuzluk 5,90 TL.

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!
Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!

Ev hanımları A101’de bu hafta yok yok!
 

Kaynak: Haber Merkezi

# A101 indirim kataloğu, A101 indirim, A101 indirim kataloğu son dakika, şubat ayı A101 indirim kataloğu, malatya, malatya haber, malatya indirim, şok indirim, son dakika indirim

19 Şub 2024 - 16:14 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL