Türkiye Hentbol Şampiyonu belli oldu

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Hentbol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu, Okul Sporları Gençler Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda 2024 Türkiye Şampiyonu oldu.

MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı sporcuları, İstanbul şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonasında da tüm maçlarını büyük farkla kazandı. Türkiye şampiyonasındaki beş maçında da rakiplerini eleyen MBA Ataşehir Hentbol Takımı, Kastamonu ilinde gerçekleşen final maçını 36-23 kazanarak 2024 Türkiye Şampiyonu olarak adını zirveye bir kez daha yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı