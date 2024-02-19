YSK Başkanı Yener Malatya’daki çalışmaları inceledi

Haber albümü için resme tıklayın

YSK Başkanı Yener 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Malatya’yı ziyaret ederek seçim hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Yener, “Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri son derece memnun etmiştir” açıklamalarında bulundu.

“YENER, VALİ YAZICIYI ZİYARET ETTİ”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Malatya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Malatya’daki çalışmaların büyük ölçüde tamamladığını bildiren Yener,

“Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve daha sonrasında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman’da da incelemelerde bulunacağız. Yaptığımız incelemelerde valimizin, başsavcımızın, komisyon başkanımızın ve il seçim kurulu başkanımızın, değerli seçim hâkimlerimizin ve seçim personelinin birlikte çalıştıklarını görmekten son derece mutluyuz. Malatya ilinin seçim hazırlıklarının büyük ölçüde tamam olduğunu görmek bizleri memnun etmiştir. Son durumu da valimiz ile birlikte değerlendirdik. Kendileri bizlere tüm imkânlarını seferber etmişlerdir. Malatya ilimizin yaralarını sarmakta olduğunu gördük. Seçmen listelerinin kesinleşmesi tamamlandı. Konteynerlerin kurulacağı yerlerle ilgili olarak da gerekli çalışmalar yapılıyor. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz”

ifadelerine yer verdi.